Coronavirus: Mattarella, 'spero esperienza Italia utile a Ue e a livello globale'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Come Ti ho detto nel corso della nostra conversazione telefonica, spero che l’esperienza che, per prima, l’Italia si è trovata a sviluppare per contrastare il contagio possa risultare utile per tutta Europa e a livello globale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alla lettera inviatagli dall'omologo tedesco Frank Walter Steinmeier.