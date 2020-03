Coronavirus: Meloni, 'informativa Conte? voglio collaborare, no essere informata'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Il presidente Fico ha detto che il premier Conte ha dato la disponibilità a venire a fare un'informativa in Parlamento. Ma io non voglio essere informata, noi vogliamo collavorare, vogliamo aiutare l'Italia, che qualcuno legga le nostre proposte". Lo dice Giorgia Meloni, presidente Fdi, a 'Live non è la D'Urso' su Canale 5.