Coronavirus: Orlando, 'Parlamento riprenda appena possibile a pieno ritmo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "La Camera, con il parere favorevole di tutti i gruppi, tutti, ha deciso di ridurre la propria attività, limitandola alle questioni più urgenti, poiché alcuni parlamentari erano risultati positivi. Quindi, così come si è fatto in molte grandi aziende, si è circoscritta l’attività per consentire di adeguare lo svolgimento delle sedute agli standard prescritti ed evitare di trasformare l’Assemblea in un focolaio". Lo scrive Andrea Orlando su Fb.

"Il Parlamento deve riprendere appena possibile il pieno ritmo. Così come la normale dialettica con il governo. È importante che affronti, prima di tutto, l’emergenza sia sotto il profilo sanitario, sia su quello economico. Per farlo si dovrà partire dai provvedimenti del governo e tener conto delle compatibilità economiche. Vi sono questioni da affrontare che i cambiamenti indotti dal virus hanno reso ancora più urgenti, che da un lato prescindono dall’emergenza e, dall’altro, almeno in parte, dalla finanza pubblica".

"Naturalmente in Parlamento ciascuno svolgerà il proprio ruolo come ritiene più opportuno, ma sarebbe bello che mentre si gestisce questo evento drammatico e straordinario le Camere iniziassero a preparare il futuro.

". Se le Assemblee non fossero usate soltanto come tribune per lanciare invettive, recitare comizi a favore di riflettori, ma anche come luoghi per trovare insieme soluzioni per affrontare questo tempo tanto complicato, avremo reso la ricorrente affermazione che “ne usciremo più forti” qualcosa in più di un semplice esercizio di retorica.