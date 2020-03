Coronavirus: risultato positivo altro medico ospedale Caltagirone

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – Un altro medico dell'ospedale di Caltagirone, nel catanese, è risultato positivo al coronavirus. Grazie alle procedure di contenimento disposte in occasione dei precedenti accertamenti, è stato possibile verificare questo nuovo contagio.

Il medico, in isolamento domiciliare, è in buone condizioni di salute. Tutto il personale del Presidio, secondo classi di priorità, sarà sottoposto al test per il Covid-19.