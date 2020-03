Coronavirus: Zingaretti, 'anteporre amore per Italia, guai a dividersi'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Siamo di fronte alla più grave crisi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una crisi inedita e imprevedibile. Il Governo ha adottato i provvedimenti che andavano presi". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"Ora tutti, seguendo regole e disposizioni, combattiamo uniti e a sostegno della nostra sanità per fermare la pandemia. Il coronavirus si sconfigge anche così , guai in questo momento a dividersi. E' in queste circostanze che bisogna anteporre a tutto gli interessi e l' amore per gli altri e per l'Italia".