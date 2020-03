Coronavirus: Annibali (Iv), tutela carceri, question time a Bonafede

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "La tutela della salute all’interno degli istituti penitenziari, sia del personale che dei detenuti, è un dovere dello stato. Ringraziamo il presidente Mattarella per averlo ricordato". Lo dichiara Lucia Annibali, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia alla Camera, che sul tema interverrà in Aula mercoledì durante il Question Time alla presenza del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Le proteste nelle carceri di queste settimane sono senza precedenti e la risposta deve essere chiara ed efficace. Dai vertici del Dap, però, non solo non non sono arrivate soluzioni, ma, con una circolare che imponeva ai poliziotti penitenziari di continuare a prestare servizio anche se entrati in contatto con persone probabilmente positive al Covid-19, sono stati fatti danni.

Ad oggi – spiega – il personale dell’amministrazione penitenziaria, così come i detenuti, non sono stati dotati degli standard minimi di sicurezza, peraltro previsti dalle disposizioni normative emanate dal Governo".