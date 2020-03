Coronavirus: Fontana, 'delibere Lombardia su isolamento positivi e ruolo medici base'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – La giunta della Regione Lombardia "ha approvato una delibera che va nella direzione del coinvolgimento dei medici di base nel monitoraggio costante delle persone all'interno delle loro abitazioni, sia le persone positive, che con piccoli sintomi". Inoltre è previsto l'isolamento dei positivi che non possono stare nelle proprie abitazioni "nelle varie strutture, sia quelle già approntate, come gli ospedali militari, sia negli alberghi, uno dei quali è già stato messo a disposizione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa.

L'isolamento nelle strutture preposte, ha spiegato Fontana, vale per "quelle persone che si trovano nelle proprie abitazioni e non possono trovare una forma di isolamento all'interno delle proprie abitazioni".