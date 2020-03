Coronavirus: Fontana, 'in supermercati riservare fasce orarie a over 65'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – "Bisogna incrementare la consegna della spesa a casa o prevedere degli orari riservati a certe categorie nei supermercati. Per esempio, come si fa già in certi Paesi, la fascia dalle 8.30 alle 10.30 potrebbe essere riservato agli over 65. Questa potrebbe agevolare la situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mattinocinque. "Mi sembra che oggi la spesa sia utilizzata come mezzo di socializzazione", ha aggiunto.