Coronavirus: Furlan, 'garantire alle imprese liquidità, poi piano Marshall europeo'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Subito va garantito a tutte le imprese quella liquidità che gli permetterà non solo di affrontare l'oggi ma soprattutto di affrontare il domani. Un fondo di garanzia in cui lo Stato diventa garante e che crei la condizione di avere un credito sicuro per tutte le imprese". Ad affermarlo è la leader della Cisl ai microfoni di SkyTg24 Annamaria Furlan in merito alle misure da adottare per sostenere le imprese in difficoltà con l'emergenza coronavirus.

"Anche il nostro sistema del credito penso debba giocare un ruolo di responsabilità molto importante, molto più importante di quello che ha fatto nel passato", sottolinea ancora Furlan.

Per la leader della Cisl, poi, "dobbiamo prepararci alla ripresa con un piano Marshall europeo che punti a favorire la crescita e gli investimenti pubblici che saranno assolutamente necessari.

Oggi la prima questione che abbiamo davanti è come bloccare il contagio e come salvare la vita delle persone".