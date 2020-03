Coronavirus: Gallera, 'governo avrebbe dovuto assumere decisioni delle Regioni'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – "Noi avremmo preferito che il governo in relazione alle nostre Regioni potesse assumere le nostre decisioni, in modo da evitare questa difficoltà interpretativa. I nostri tecnici ci dicono che su tutto ciò che è legato alle materie concorrenti, come le attività ricettive, valgono le misure di Regione Lombardia". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà su Rai3.