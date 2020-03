Coronavirus: Gallera, 'no giudizi su Lombardia da chi non è in trincea'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – "Ogni tanto sentiamo in tv qualcuno che dà giudizi sulla Regione Lombardia. Io la vivo dall'interno e vedo chi si sta spendendo come mai: prima di dare giudizi sulla Lombardia qualcuno dovrebbe essere stato in trincea in Lombardia a lavorare e avrebbe solo rispetto per il lavoro che stiamo facendo". Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in videoconferenza, spiegando che anche sul fronte tamponi, in Lombardia "ne sono stati fatti 73mila, siamo la regione che ha fatto più tamponi in assoluto in Italia. Abbiamo anche bisogno di processarli in maniera tempestiva, li facciamo seguendo i consigli degli esperti".