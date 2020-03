Coronavirus: Gallera, 'noi i tamponi vogliamo farli, in maniera selettiva'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – "Noi i tampono vogliamo farli, li facciamo a tutti coloro che ne hanno bisogno, in Regione Lombardia vogliamo farli e mirare in maniera selettiva a coloro che ne hanno bisogno" anche ai "medici di medicina generale e ai pediatri" che ne sentono il bisogno. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in videoconferenza. "Al personale negli ospedali, a tutti, da oggi prendiamo temperatura e appena hanno 37.5 li mandiamo a fare i tamponi perché al nostro personale sanitario ci teniamo". Il nostro lavoro non è "fare tamponi random fuori dai supermercati, ma prenderci cura di tutti, che ci sembra più efficace".