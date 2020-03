Coronavirus: Gallera, 'numero ricoverati scende a 9.266, ieri erano 9.439'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Scende per la prima volta il numero dei ricoverati in Lombardia. Lo rende noto l'assessore al Welfare regionale, Giulio Gallera. "Il numero dei ricoverati in Lombardia oggi è 9.266, ieri era 9.439. E' il primo dato negativo, abbiamo -173 ricoverati, ovvero il numero dei ricoverati scende ed è finalmente inferiore rispetto al giorno precedente perché abbiamo tanti dimessi", spiega in videoconferenza.