Coronavirus: in Francia treni e tgv gratuiti per personale sanitario

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – I treni di medio percorrenza Intercités e i Tgv, i treni ad alta velocità, saranno gratuiti per il personale sanitario in Francia. Ad annunciarlo è la Sncf, le ferrovie francesi, che risponde così ad un appello degli ospedali di Parigi che chiedeva questo intervento per permettere al personale sanitario che risponde agli appelli di solidarietà di venire a rafforzare alcuni ospedali in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.