Coronavirus: Le Maire, 'con G20 impegno per strategia comune uscita crisi'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Conferenza telefonica tra i paesi membri del G20: confermato l'impatto economico violento della crisi sanitaria sulla crescita mondiale, sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo, preparazione di una strategia comune per uscire dalla crisi. Cooperazione internazionale". Così in un tweet il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.