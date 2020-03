Coronavirus: Nobili, 'da Patuanelli parole sbagliate su imprenditori'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Si può dire che 'Non abbiamo ceduto agli industriali' è un’espressione sbagliata e fuori luogo soprattutto in un momento di unità nazionale? Gli imprenditori italiani non sono brutti e cattivi e toccherà proprio a loro, passata l’emergenza sanitaria, affrontare la recessione e provare a rialzare l’economia italiana". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, a proposito di un'intervista del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.