Coronavirus: paziente 1 Mattia, 'io fortunato, state in casa, lontani da amici e cari'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – "E' fondamentale stare in casa, la prevenzione è indispensabile, allontanarsi da propri cari e amici, non si può sapere chi è contagiato. Io sono stato molto fortunato, da questa malattia si può guarire". Lo ha detto il paziente 1, Mattia, in un messaggio prima dell'inizio della conferenza della Regione Lombardia.