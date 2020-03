Coronavirus: Verducci, 'mettere in sicurezza lavoratori priorità assoluta'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Va fatto tutto il necessario per mettere in sicurezza i lavoratori e salvaguardare vite. Questa adesso è la priorità assoluta. Non ci possono essere incertezze. Tutte le attività che non sono rigorosamente essenziali e indispensabili vanno sospese fino alla fine dell'emergenza". Lo sottolinea il senatore Pd Francesco Verducci, vice presidente Commissione Cultura.

"E va fatto in modo che i lavoratori dei settori che invece sono indispensabili e devono andare avanti abbiano tutte le misure di protezione necessarie, a partire dal fronte sanitario e ospedaliero dove i rischi sono insostenibili. Serve da parte del Governo il massimo rigore. Non ci possono essere deroghe nè produzioni che mettono a rischio i lavoratori. È l'unico modo per sconfiggere l'epidemia. Quanto prima finirà l'emergenza tanto prima potrà ripartire la nostra economia.

Ricominceremo e tutto potrà essere recuperato, ma non le vite perdute”.