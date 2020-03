Palermo: omicidio Fragalà, quattro condanne e due assoluzioni

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) – Quattro condanne e due assoluzioni per l'omicidio dell'avvocato palermitano Enzo Fragalà. La prima sezione della Corte d'Assise di Palermo ha condannato Francesco Arcuri (24 anni), Antonino Abbate (30 anni), Antonino Siragusa (14 anni) e Salvatore Ingrassia (22 anni), accusati di essere gli assassini del noto penalista, ucciso nel febbraio del 201 a colpi di bastone in testa. Assolti, invece, Francesco Paolo Cocco e Francesco Castronovo. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per tutti gli imputati.