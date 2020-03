Agricoltura: da Cdm nuovo regolamento ministero dopo modifiche competenze Turismo

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che modifica l’organizzazione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Per effetto del trasferimento delle competenze in materia di turismo al ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, si redistribuiscono le competenze -spiega una nota di palazzo Chigi- che permangono al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e se ne fissa la dotazione organica dirigenziale.