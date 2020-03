Autostrade: Della Vedova, 'atteggiamento vendicativo M5S pessimo viatico per ricostruzione'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Ho visto nel Movimento 5 Stelle un atteggiamento vendicativo che rappresenta un pessimo viatico in vista della ricostruzione. Non è il momento polemica politica ma quello che è stato fatto su Ilva, su Alitalia, su Atlantia mi sembrano frutto di uno spirito vendicativo nei confronti delle imprese che non servirà al Paese". Ad affermarlo all'Adnkronos è il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova facendo il punto sul nodo concessioni.

Su Atlantia, rileva, "è chiaro che le responsabilità vanno accertate" ma "questo spirito vendicato nei confronti delle imprese, come si è visto anche dalla parole di ieri del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che ha usato dei toni inutilmente polemici e fuori luogo nei confronti degli industriali, non credo che servirà al Paese".

Al Paese, invece, sottolinea Della Vedova, "servirà un approccio responsabile.

Abbiamo bisogno del settore privato, della sua vitalità e delle sue capacità come non mai".