Corionavirus: Musumeci, 'Oggi non è sicuro stare in Sicilia per chi viene da fuori'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – "Oggi non è sicuro stare in Sicilia per chi viene da fuori, abbiamo il dovere di tenere sotto controllo 5 milioni di siciliani e non possiamo sapere se chi sbarca sia portatore di virus, ecco perché sono convinto che abbiamo tutti il dovere di intervenire su questo fronte". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Storie italiane su Rai. "I traghetti di solito fanno 22 corse al giorno, con il mio provvedimento sono appena 5", dice.