Coronavirus: Bernini, 'grazie Bertolaso, Italia ha bisogno di te'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "In questi giorni drammatici, la notizia della positività di Bertolaso al Coronavirus è un colpo durissimo che però, ne sono certa, non fermerà il suo contributo fondamentale per la costruzione dell’ospedale alla Fiera di Milano". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Da servitore delle istituzioni ha messo generosamente a disposizione la sua immensa esperienza per dare una mano al suo Paese nell’ora più difficile. Dobbiamo tutti ringraziarlo dal profondo del cuore augurandogli una pronta guarigione. L’Italia ha bisogno di lui".