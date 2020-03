Coronavirus: è caccia all'untore a Vicari, una ragazza accusata di avere contagiato casa riposo (2)

(Adnkronos) – "Questa ragazza – dice il sindaco di Vicari Antonio Miceli -sta subendo una mortificazione continua, quindi chiedo la tutela della sua incolumità morale e fisica". Poi aggiunge: "Parecchia gente ha espresso considerazioni fuori luogo finanche ad espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti della ragazza". "Lo voglio ancora una volta ribadire, la giovane vicarese, tirocinante all’interno della struttura sanitaria, non ha nulla a che vedere con la ipotetica giovane rientrata dal nord, non è parente con la giovane rientrata dal nord, lei stessa non è stata al nord, non aveva il nonno ricoverato, non è parente con il “de cuius” – aggiunge il primo cittadino di Vicari – La nostra giovane concittadina ha avuto la sola sfortuna di essere stata la prima della struttura a cui è stata diagnosticata la positività, in conseguenza dell’accertamento della malattia avvenuta sul proprio nonno, già convivente nella propria abitazione, in atto ancora ricoverato in struttura ospedaliera pubblica di Palermo, in buono stato di salute, verosimilmente contagiato da lei stessa".