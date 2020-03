Coronavirus: Cangini, 'Camere si riuniscano a palazzo Congressi Eur o a Fiera Roma'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Avanzo due ipotesi: il Palazzo dei Congressi dell’Eur; la nuova Fiera di Roma. In entrambi i casi, basterebbero una manciata di giorni per attrezzarli". Lo propone Andrea Candini di Fi.

"Lavorano le forze dell’ordine, i medici, gli infermieri, i giornalisti, gli impiegati dei supermercati… Inaccettabile, e simbolicamente disastroso, che a non lavorare come è più di prima siano i parlamentari. Sono passate settimane dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e ancora non è chiaro se e come il Parlamento italiano verrà messo nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni. Il senatore Quagliariello ha ipotizzato di spostare eccezionalmente le Camere in locali compatibili con le necessarie misure di prevenzione. Si può fare tutto, tranne ignorare il problema: ne va della qualità della nostra democrazia", conclude il senatore di Fi.