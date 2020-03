Coronavirus: capigruppo maggioranza Senato a opposizione, 'concordiamo iter dl'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Incontriamoci domani a Palazzo Madama. Maggioranza e opposizioni condividano in Senato l'iter del Cura Italia e degli altri provvedimenti all’esame dell’assemblea, per porre le basi comuni di un lavoro celere ma allo stesso tempo proficuo, nelle commissioni ed in Aula, con l’unico obiettivo di dare risposte rapide ed efficaci al paese". E' la proposta del capogruppo Pd Andrea Marcucci, sottoscritta anche da Gianluca Perilli (m5s), Davide Faraone (IV) e Loredana De Petris (Leu/gruppo Misto) inviata ai capogruppo della Lega, di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

"Raccogliamo l'appello del Capo dello Stato -si legge nella lettera-condividiamo l'iter dei prossimi provvedimenti all'esame di Palazzo Madama".