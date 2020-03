Coronavirus: Ciriani, 'sì Fdi a confronto serio con maggioranza non di facciata'**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni per prima ha invocato che il Parlamento fosse aperto e che diventasse un'unità di crisi nella quale poter lavorare quotidianamente, mettere insieme le energie migliori, fare proposte e dare risposte agli italiani. Auspichiamo però che questa apertura, che sembra andare nella direzione indicata dalla nostra leader, non sia semplicemente un coinvolgimento di facciata, ma piuttosto la volontà effettiva ad accogliere le nostre proposte e confrontarsi in maniera seria". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.

"Fratelli d'Italia -assicura- ha pronto un pacchetto di emendamenti al dl ‘Cura Italia’ che vanno dai temi della sicurezza sanitaria a quelli della tutela del lavoro e del rilancio dell’economia in risposta alla gravissima crisi innescata dall’epidemia di Covid-19.

Proposte che vanno ben oltre i limiti di risorse che il governo ha stanziato per questo decreto e che riguardano tematiche che il governo ha mancato di affrontare nel provvedimento. Ecco, su questo chiediamo che si apra una discussione obiettiva e non pregiudiziale.

"Come sempre -conclude Ciriani- Fdi da forza patriottica avrà un atteggiamento responsabile, ma ci attendiamo altrettanta serietà dalla maggioranza anche in virtù del momento drammatico che l’Italia sta attraversando”.