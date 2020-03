Coronavirus: Conte, 'da popolo italiano risposta che ci riempie di orgoglio'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto sacrifici importanti ai cittadini. Abbiamo chiesto loro di sospendere le loro attività, le loro abitudini più consolidate, di rimanere in casa. E la risposta arrivata dal popolo italiano è straordinaria. E’ la risposta di una grande comunità, che ci deve riempire d’orgoglio". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio ai lettori di 'America oggi'.

"Così come -aggiunge il premier- ci riempiono di orgoglio l’abnegazione e il coraggio dei nostri medici e infermieri che senza sosta lavorano in prima linea per curare i malati e per salvare vite umane. Sono l’immagine più bella del nostro Paese, un’immagine di grande forza e generosità che sta facendo il giro del mondo".