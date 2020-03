Coronavirus: Conte, 'emergenza fino a 31 luglio? Nulla di vero'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – La bozza circolata è "una versione precedente e superata. Per tutta la mattinata e poi in Cdm abbiamo apportato ulteriori modifiche e vorrei precisare, visto che si è creato un po' di dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020 con questo decreto, che non c'è nulla di vero. Assolutamente no". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo provvedimento a fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che sono in vigore saranno prorogate fino al 31 luglio".