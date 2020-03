Coronavirus: Conte, 'multe da 400 a 3000 euro'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "A livello sanzionatorio abbiamo introdotto una multa da 400 a 3000 euro" che ricalcano le sanzioni per la "violazione del codice della strada". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Quindi d'ora in poi alla contravvenzioni previste si sostituisce questa sanzione pecuniaria".