Coronavirus: Conte, 'ogni iniziativa governo trasmessa a Camere'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo regolamentato in modo più puntuale e trasparente i rapporti tra attività del governo e il Parlamento. Ogni decreto, ogni iniziativa governativa sarà trasmessa ai presidenti della Camere". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Conte spiega che andrà periodicamente, ogni 15 giorni, a riferire "sulle misure addottate in Parlamento in modo da consentire che anche il Parlamento possa seguire continuamente e essere edotto sulle misure adottate e sugli strumenti di reazioni posti in essere dal governo".