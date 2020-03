Coronavirus: Conte, 'Oms ha definito nostre misure efficaci e tempestive'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Lascio che risponda l'Organizzazione mondiale della sanità che ha ci ha additato e continua ad additarci come esempio in tutto il mondo per una reazione efficace, efficiente e tempestiva". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di uno Speciale Tg 5, rispondendo alle critiche rivolte ai tempi della risposta del governo all'emergenza coronavirus.