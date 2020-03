Coronavirus: Conte, 'per sindacati porta p.Chigi sempre aperta'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "I sindacati sanno che con loro la porta di Palazzo Chigi e dei vari ministeri che sono interessati è sempre aperta". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

"Lavoro con loro -ha aggiunto il premier- non dico che è un lavoro quotidiano ma quasi. Ritengo che la modalità migliore per assumere decisioni sia il confronto con tutte le parti sociali, ma nello stesso tempo dico sempre che la responsabilità della decisione spetta al governo, anche perchè non possiamo pensare di introdurre modalità di codecisione. La concertazione degli anni Novanta è un periodo storico che dobbiamo considerare superato".