Coronavirus: Conte, 'presto per fare previsioni ma ne usciremo con impegno di tutti'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "E’ in circostanze come questa che lo spirito di unità nazionale, il sentimento di appartenenza, travalica i confini nazionali, si rinvigorisce e ci vede compatti contro questo nemico comune. Grazie all'impegno del personale medico, e a quello delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, della Protezione civile, dei farmacisti e di tutti i lavoratori e dei volontari schierati in prima linea, stiamo compiendo un grande sforzo per salvaguardare il nostro bene più importante: la salute dei cittadini". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio ai lettori di 'America Oggi'.

"E’ ancora presto per fare previsioni sulla fine di questa emergenza, ma ne usciremo, ne usciremo -assicura il premier- grazie all'impegno di tutti. Anche a tutti voi rinnovo il mio saluto e rivolgo lo stesso messaggio di coraggio e di speranza.

Uniti ce la faremo".