Coronavirus: Faraone, 'dl 'Cura Italia' va cambiato, Iv farà emendamenti'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Ieri c'è stata un riunione del ministro Federico D'Incà con voi capogruppo della maggioranza. Si è capito quali e quanto grandi sono i margini di manovra per cambiare il dl? Tempi e tetto emendamenti? "Noi sappiamo soltanto che del testo così com’è, pur valutando un buon inizio, non ci accontentiamo", risponde Faraone.

"Faremo gli emendamenti che servono per migliorare, e andranno trovate risorse straordinarie per fronteggiare una vera e propria guerra e poi per ripartire rapidamente nel dopoguerra. L’Europa sta mostrando il suo volto più maturo in quest’emergenza, servirà sempre più una mano dall’Ue, da soli non possiamo farcela, rischieremmo il default. Naturalmente credo che nessuna tra le forze parlamentari possa minimamente pensare ad azioni ostruzionistiche, per cui mi aspetto che ogni emendamento sia scritto in assoluta buona fede.

Bisogna fare in fretta, non possiamo perdere tempo".

Ma vista la situazione d'emergenza sanitaria non sarà complicato un esame normale da parte del Parlamento del decreto? Non c'è rischio di una contrazione dei tempi e dei modi del dibattito? "Il Parlamento non chiude e farà tutto quello che serve e anche di più. Se in tempi normali lavoravamo 100, di questi tempi dobbiamo lavorare 1000. Lo dobbiamo a tutti quelli che non possono permettersi di riposare, a partire dai medici e gli infermieri".