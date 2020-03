Coronavirus: Gallera, 'grazie a Guerini per ospedale militare Crema'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – "Ringraziamo il ministro Guerini per la grande tempestività con cui ha messo a disposizione questa straordinaria struttura, l'ospedale militare di Crema, un vero ospedale con una piccola sala operatoria: abbiamo realizzato 30 posti letto, tutti con il collegamento per l'ossigeno". Lo dice in videconferenza l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. L'ospedale sarà gestito da una brigata di medici e infermieri cubani arrivati domenica sera.