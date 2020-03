Coronavirus: Gallera, 'ieri forse numeri fin troppo positivi'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – "Ieri i numeri forse erano anche fin troppo positivi". Lo ha ammesso l'assessore della Lombardia, Giulio Gallera, prima del bollettino sui casi. "Probabilmente, e io l'ho sempre detto, i numeri non vanno guardati giorno per giorno, ci sono dei laboratori che rassegnano i loro risultati in ritardo e quindi non entrano nei conteggi". Conta, però, dice l'assessore, "ascoltare la voce di chi è in trincea, se ci sono degli ospedali che ci dicono che ci sono delle riduzioni quello vale di più del dato numerico".