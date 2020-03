Coronavirus: Gallera, 'in ospedali Bergamo lieve riduzione'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – "A Bergamo ci sono 417 ricoverati al Papa Giovanni 23esimo e 424 ricoverati nel presidio di Bergamo Est, tutti con Covid, quindi con una pressione importante, anche se in tutti e due gli ospedali per il terzo giorno consecutivo c'è una lieve riduzione dei numeri negli ingressi, e questo è un dato dalla frontiera che fa tirare un respiro di sollievo". Lo ha detto l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in videoconferenza.