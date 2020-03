Coronavirus: Gelmini-Occhiuto a Fico, 'a Camera tempi adeguati per Cura Italia'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “No al ‘Cura Italia’ blindato alla Camera, stop a Dpcm firmati senza coinvolgere il Parlamento, informative settimanali del ministro Speranza e più spazio per le interpellanze in Aula: queste, in sintesi, le proposte di Forza Italia a Montecitorio per le prossime settimane di lavori parlamentari". Lo spiegano Mariastella Gelmini e Roberto Occhiuto, capogruppo e vicecapogruppo di Fi alla Camera.

"Durante la riunione dei presidenti di Gruppo, al presidente della Camera, Roberto Fico, abbiamo chiesto -spiegano- che sia dato il tempo anche alla Camera di esaminare il ‘Cura Italia’, un decreto che giudichiamo insufficiente, soprattutto per la parte che riguarda i provvedimenti economici: non accetteremo alcuna blindatura del testo. Pretendiamo, inoltre, che il Parlamento sia coinvolto dal governo -anche attraverso la convocazioni delle Commissioni a oltranza- prima di approvare nuovi Dpcm, in modo particolare quando si tratta di misure che limitano le libertà personali dei cittadini".