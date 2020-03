Coronavirus: M5S Camera, 'da Conte e governo gestione con rigore e trasparenza'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Il decreto varato oggi dal Consiglio dei ministri e illustrato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ringraziamo per il lavoro profuso in questa fase difficile, va nella giusta direzione volta ad assicurare la tutela della salute dei cittadini. Il governo si sta muovendo ormai nell’emergenza costante da oltre un mese e sta affrontando con rigore e trasparenza ogni singolo aspetto dell’epidemia, da quello legato più strettamente alla salute degli italiani alle attività produttive per limitare i danni in economia". Lo sottolinea una nota del Direttivo del Movimento 5 stelle alla Camera.

"Noi -prosegue il comunicato- siamo al fianco del governo e del presidente Conte perché sta gestendo in maniera magistrale la più grave crisi dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi”.