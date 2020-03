Coronavirus: Morani, 'grazie ad aziende che producono mascherine'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Grazie alle tantissime aziende (molte delle mie amate Marche) che hanno deciso di riconvertire la loro attività e produrre le mascherine, un esempio che speriamo seguano anche altri, anche grazie agli incentivi stanziati dal governo". Lo scrive su Facebook Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

"L'annuncio dato dal commissario Domenico Arcuri è molto importante per l'obiettivo di coprire interamente il fabbisogno di dispositivi di protezione personale, obbiettivo che contiamo di raggiungere insieme a quelle che stiamo importando da altri Paesi".

"A questo scopo – sottolinea – il governo ha messo in campo risorse importanti. Da stamattina è online l’incentivo "Cura Italia", per finanziare con 50 milioni le imprese che riconvertono i loro impianti per produrre le mascherine.

'Spero, sono convinto, che molte centinaia di imprese italiane cercheranno di coglierla. Il tempo è la variabile decisiva', ha detto Arcuri. Siamo certi che il mondo delle imprese raccoglierà l'invito del governo dimostrando impegno e solidarietà. L’Italia è un grande paese. Ce la faremo!".