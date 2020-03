Coronavirus: Musumeci, 'numeri dati da Viminale smentiti da foto ai traghetti di Messina'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – "I numeri dati ieri dal Viminale sono stati smentiti dalle foto ai traghetti di Messina". E' quanto dice il governatore siciliano Nello Musumeci a Storie italiane su Rai1. "Non possiamo più consentire che migliaia di persone ogni giorno possano transitare dalla Calabria alla Sicilia. Il 13 marzo scorso erano 2.700 le persone arrivate a Messina, il 17 marzo, cioè il giorno del primo provvedimento, sono passati a 1.260, ieri dopo la mia protesta garbata ma determinata nei confronti del governo nazionale, i cui numeri dati ieri sono smentiti dalle foto, eravamo a 600 persone. Tutte autorizzate. Quindi il 75 per cento in meno dopo i controlli seri operati non a Messina ma a Villa San Giovanni".

Musumeci dice che "dobbiamo evitare che dalla costa della Calabria arrivino in Sicilia, ho chiesto questo, è nel mio diritto".