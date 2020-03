Coronavirus: prefettura Milano, 'molte aziende chiedono continuare attività, ci saranno controlli'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – Stanno arrivando alla Prefettura di Milano "numerose comunicazioni da parte di aziende per la prosecuzione delle attività produttive secondo le procedure indicate dal Dpcm del 22 marzo 2020. Saranno tutte esaminate e vagliate". Lo scrive in una nota la prefettura di Milano, specificando che "quelle che potranno rimanere in attività saranno oggetto anche di controlli successivi da parte della Guardia di Finanza che verificherà attraverso le fatturazioni se l’attività svolta corrisponde a quella dichiarata".

Saranno oggetto di verifica, infine, "tutte le segnalazioni puntuali, riferite a specifiche ditte e lavorazioni che potranno pervenire da organismi sindacali anche in relazione al rispetto del protocollo sottoscritto dalle parti sociali 14 marzo 2020. Il Prefetto mantiene costanti rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le imprese per una attenta gestione di questa fase delicata", conclude la nota.