Coronavirus: video-conferenza stampa Fico al termine capigruppo Camera**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Al termine della Conferenza dei capigruppo in programma questo pomeriggio alle ore 18 in Sala della Regina, il presidente Fico terrà una video-conferenza stampa per fare il punto sui lavori della Camera dei deputati". Si legge in una nota della Camer.

"Sarà possibile seguirla sulla webtv e sul canale satellitare della Camera e sulle pagine social istituzionali. Per porre le domande in diretta al presidente Fico rispetto ai lavori di Montecitorio -si spiega nella nota-si può scrivere all’ufficio stampa (sg_ufficiostampa@camera.it)".