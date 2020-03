Coronavirus: 81 sindaci del milanese scrivono a Regione, 'cambiamo strategia' (2)

(Adnkronos) – “Chiediamo a Regione Lombardia di cambiare rotta – scrivono i sindaci della provincia di Milano – di studiare ed attuare con i tecnici delle Aziende sanitarie e gli esperti di epidemiologia una strategia che punti sull’assistenza medica. E di arrivare – si legge nella lettera – alla definizione di un patto per la salute dei lombardi esteso a tutti i soggetti coinvolti che condividono una strategia di azione comune”.

Evidenziando la necessità di sottoporre periodicamente al tampone i medici di base e ancor più di dotarli in giusta quantità di tutti gli strumenti indispensabili per poter eseguire in massima sicurezza l’assistenza al domicilio dei pazienti, i Comuni si rendono disponibili a "individuare e mettere a disposizione, con il supporto di Regione Lombardia, strutture idonee per ospitare le persone che devono trascorrere il periodo di quarantena e non lo possono fare al loro domicilio".