Coronavirus: Conte, 'consapevole necessità coinvolgimento Parlamento'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Tutte misure adottate si giustificano per la straordinarietà e l'eccezionalità dell'evento, Sono consapevole della necessità di un doveroso coinvolgimento del Parlamento che esprime al massimo grado la democraticità del nostro ordinamento. Per questo abbiamo introdotto anche una più puntuale procedura nella produzione di Dpcm prevedendo la trasmissione immediata ai presidenti della Camera e la presenza del presidente del Consiglio e o di un ministro delegato ogni 15 giorni in aula per riferire sulle misure". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera.