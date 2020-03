Coronavirus: Conte, 'difficile reperire mascherine, mercato saturo'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda" le mascherine "desidero sottolineare che la produzione avviene prevalentemente fuori dall'Italia e per questo abbiamo avuto una iniziale difficoltà di reperimento per l'emergenza mondiale e con il mercato quindi saturo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

"La diffusione internazionale del virus ha comportato la lievitazione dei prezzi, distorsioni del mercato. E poi il blocco delle esportazioni adottato da molti paesi produttori. Inoltre difficoltà per la necessità di dover pagare in anticipo la merce anche a fronte del grande rischio di doversi avvalere di intermediari poco trasparenti e propensi a truffe internazionali".