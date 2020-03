Coronavirus: Fitoussi, 'ci sarà pesante recessione ma ci sono mezzi per combatterla'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Per Fitoussi ora la priorità "è risolvere la crisi sanitaria. Avremmo il tempo dopo per risolvere i problemi economici. Prima bisogna mettere fine il più rapidamente possibile alla crisi sanitaria prendendo le misure che servono e mettendo i soldi necessari".

Poi la strada è già tracciata secondo l'economista francese: "sappiamo che bisognerà ricostruire i sistemi sanitari. Costerà molto ma abbiamo visto quanto il settore sia un bene pubblico che va difeso. Poi – aggiunge – bisognerà ricostruire il sistema educativo e le infrastrutture che negli ultimi anni sono state abbandonate. A forza di guardare al mercato ci siamo dimenticati dei luoghi dove si svolgono i mercati ossia le gli ospedali, le scuole, le strade, le autostrade, i ponti".

Ora, sostiene Fitoussi, "abbiamo una formidabile opportunità che si apre di fronte a noi.

In un certo qual mondo non è mai stato così facile. Come dopo la seconda guerra mondiale bisogna ricostruire e puntare sui settori del futuro che sono le nuove tecnologie, le energie rinnovabili e tutto quello che riguarda l'ambiente".