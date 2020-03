Coronavirus: Fontana, 'alle 19 arrivano medici e operatori da Russia, 150 persone'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Arriva il contingente russo in aiuto della Lombardia. "Oggi alle 19 arrivano un gruppo di medici e di operatori sanitari inviati dalla Russia", ha detto Attilio Fontana, governatore della Regione, nel punto stampa a Milano. "Arriveranno a Bergamo, sono in tutto circa 150 uomini che daranno una mano in una serie di attività di sostegno: ci sono medici, infermieri, persone destinate alla sanificazione".

Andranno all'ospedale da campo che stanno costruendo gli alpini: "Sono tutti specialisti, anestesisti, epidemiologi, persone molto qualificate che potranno sgravare i nostri medici".