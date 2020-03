Coronavirus: Monti, 'senza eurobond muore Bce, Olanda ricordi suoi paradisi fiscali'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Credo che in un pacchetto di accordo europeo occorrerebbe che l’Italia desse ulteriore prova di una propria igiene finanziaria con misure ulteriori contro l’evasione, non con aumenti a tappeto delle tasse in questo momento, ma con la capacità di colpire laddove c’è più da colpire, c’è più ricchezza, chiedendo in cambio però a Germania e Olanda non solo il sostegno agli Eurobond, ma anche ricordare all’Olanda con un pizzico di acidità che lei è territorio di molti paradisi fiscali. E ricordare a entrambi i Paesi che se non accettano la strada strutturata, pacata e ragionevole degli Eurobond, la Bce si allontanerà sempre di più dal modello di banca indipendente e fuori dalla politica che hanno voluto in Europa".

Lo ha affermato Mario Monti, ospite di Sky Tg 24. "Devono scegliere -ha ribadito l'ex premier- tra far nascere gli Eurobond o lasciar morire la Bce”.